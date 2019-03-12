play
pause
  • $ 66.08 ↑
  • € 74.29 ↓

По требованию прокуратуры в Удмуртии заблокировали сайт по продаже электроудочек

10:10, 12 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
10:10, 12 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
126
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#рыбалка
Фото: pixabay.com
126
0

Данное устройство является орудием массового убийства рыбы.

Ижевск. Удмуртия. По требованию Сарапульской районной прокуратуры заблокирован сайт по продаже электроудочек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 12 марта.

«Интернет-ресурс содержит информацию, пропагандирующую применение запрещённых способов рыболовства, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации», Ч говорится в сообщении.

Напомним, электроудочка является одним из способов массового истребления водных биологических ресурсов. Применение её является правонарушением, за которое предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Прокурор Сарапульского района направил в суд административное исковое заявление о признании указанной информации, размещенной в сети Интернет, запрещённой. Исковое заявление удовлетворено, решение суда направлено для исполнения в Роскомнадзор.

10:10, 12 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
126
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#рыбалка

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Больница в Удмуртии выплатит 500 тыс рублей пациентке, которая теперь не сможет иметь детей

14:08, 06 марта, 2019
3407

Два человека пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Нылга

3290
13:10, 05 марта, 2019

На Удмуртию вновь надвигается снегопад

3123
13:50, 05 марта, 2019

На льду Камы в Удмуртии обнаружили труп мужчины

2422
13:20, 09 марта, 2019

Трое детей пропали в Ижевске за день

2182
13:40, 06 марта, 2019

Клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения» за сутки набрал больше 1 млн просмотров

15:16, 10 марта, 2019
3325

Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

1741
17:36, 05 марта, 2019

Россиянки выбрали самые популярные города для путешествия в одиночку

1406
17:55, 08 марта, 2019

В Москве возбудили дело на продавца, избившего подростка ремнем

1024
18:26, 05 марта, 2019

Первый частный космодром в России построят в Нижегородской области до 2025 года

929
16:05, 06 марта, 2019

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

09:28, 06 марта, 2019
2182

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1958
09:50, 05 марта, 2019

В зоопарке США ягуар напал на посетительницу, которая делала селфи

1276
12:44, 11 марта, 2019

Россиянку признали виновной в похищении собственных детей в США

827
10:37, 07 марта, 2019

Умер сыгравший СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре» актер Джед Аллан

757
15:37, 10 марта, 2019