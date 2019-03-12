По требованию прокуратуры в Удмуртии заблокировали сайт по продаже электроудочек

Данное устройство является орудием массового убийства рыбы.

Ижевск. Удмуртия. По требованию Сарапульской районной прокуратуры заблокирован сайт по продаже электроудочек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 12 марта.

«Интернет-ресурс содержит информацию, пропагандирующую применение запрещённых способов рыболовства, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации», Ч говорится в сообщении.

Напомним, электроудочка является одним из способов массового истребления водных биологических ресурсов. Применение её является правонарушением, за которое предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Прокурор Сарапульского района направил в суд административное исковое заявление о признании указанной информации, размещенной в сети Интернет, запрещённой. Исковое заявление удовлетворено, решение суда направлено для исполнения в Роскомнадзор.