В Ижевске задержали двух мужчин по подозрению в поджоге BMW

Иномарка загорелась 17 января во дворе улицы 40 лет Победы.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские задержали двух мужчин, которых заподозрили в поджоге автомобиля BMW X5 в Ижевске. Иномарка загорелась 17 января во дворе улицы 40 лет Победы, сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД по Удмуртии.

«Задержаны двое мужчин, 24 и 30 летние жители Ижевска. Подозреваемые помещены под стражу», = сообщили в правоохранительных органах.

Неизвестные подожгли "BMW" на улице 40 лет Победы в Ижевске В настоящее время проводится проверка. Ижевск. Удмуртия. Автомобиль "BMW" сгорел в одном из дворов на улице 40 лет Победы в Ижевске. Видео с камер наблюдения выложили пользователи соцсети Вконтакте в группе ИГГС. В Управлении МВД России по Ижевску данный факт подтвердили. "Про поджог говорить рано . Проводится проверка", - сообщили "Сусанину" в пресс-службе ведомства.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2, статьи 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»).

В полиции уточнили, что в случае, если вина мужчин будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы.