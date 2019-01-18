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В Ижевске задержали двух мужчин по подозрению в поджоге BMW

11:45, 18 января, 2019
Георгий Поветкин
11:45, 18 января, 2019
Георгий Поветкин
456
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#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#поджог
Фото: МВД по Удмуртии
456
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Иномарка загорелась 17 января во дворе улицы 40 лет Победы.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские задержали двух мужчин, которых заподозрили в поджоге автомобиля BMW X5 в Ижевске. Иномарка загорелась 17 января во дворе улицы 40 лет Победы, сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД по Удмуртии.

«Задержаны двое мужчин, 24 и 30 летние жители Ижевска. Подозреваемые помещены под стражу», = сообщили в правоохранительных органах.

Неизвестные подожгли "BMW" на улице 40 лет Победы в Ижевске

В настоящее время проводится проверка. Ижевск. Удмуртия. Автомобиль "BMW" сгорел в одном из дворов на улице 40 лет Победы в Ижевске. Видео с камер наблюдения выложили пользователи соцсети Вконтакте в группе ИГГС. В Управлении МВД России по Ижевску данный факт подтвердили. "Про поджог говорить рано . Проводится проверка", - сообщили "Сусанину" в пресс-службе ведомства.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2, статьи 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»).

В полиции уточнили, что в случае, если вина мужчин будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы.

11:45, 18 января, 2019
Георгий Поветкин
456
0
#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#поджог

 

 

 


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