Директор одной из школ в Удмуртии брал деньги за урок, который не проводил

Суд назначил обвиняемому штраф.

Селты. Удмуртия. Директора «Копкинской СОШ» в Сюмсинском районе Удмуртии осудили за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что директор предоставлял в бухгалтерию администрации Селтинского района заведомо ложные сведения о том, что проводил факультатив «робототехника», который фактически не вёл. В результате он незаконно получил более 8 тыс. рублей.

В отношении директора было возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Подсудимый возместил ущерб в полном объеме. Ему назначили штраф в размере 13 тыс. рублей.