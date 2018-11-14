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Директор одной из школ в Удмуртии брал деньги за урок, который не проводил

08:30, 14 ноября, 2018
Анна Торхова
08:30, 14 ноября, 2018
Анна Торхова
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#Селты\n#Удмуртия\n#школа\n#директор\n#взятка
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Суд назначил обвиняемому штраф.

Селты. Удмуртия. Директора «Копкинской СОШ» в Сюмсинском районе Удмуртии осудили за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что директор предоставлял в бухгалтерию администрации Селтинского района заведомо ложные сведения о том, что проводил факультатив «робототехника», который фактически не вёл. В результате он незаконно получил более 8 тыс. рублей.

В отношении директора было возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Подсудимый возместил ущерб в полном объеме. Ему назначили штраф в размере 13 тыс. рублей.

08:30, 14 ноября, 2018
Анна Торхова
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#Селты\n#Удмуртия\n#школа\n#директор\n#взятка

 

 

 


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