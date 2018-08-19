Четыре собаки погибли в пожаре на улице Ворошилова в Ижевске

Возгорание произошло утром 18 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во время пожара в квартире погибли четыре собаки пород китайская хохлатая и американский голый терьер. Об этом сообщается в группе питомника «Огненный лотос» в ВКонтакте.

«Нет слов, чтоб описать эту боль…Люди, цените каждый момент, каждую секунду, каждый миг, проведенный с любимыми... Ведь в одно мгновение их может не стать...Бегите на радугу, мои сладкие девочки...Простите что не уберегла», - написала на своей странице ВКонтакте хозяйка животных.

По информации ГУ МЧС России по Удмуртии, возгорание произошло около 4:25 в доме №83 по улице Ворошилова. К 4:45 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена внутренняя отделка кухни и коридора. Люди не пострадали.





Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии