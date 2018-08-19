play
pause
  • $ 66.88 ↓
  • € 76.18 ↑

Четыре собаки погибли в пожаре на улице Ворошилова в Ижевске

14:00, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
14:00, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
322
0
#Ижевск\n#животные\n#домашние животные\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
Фото: vk.com/sobachiha
322
0

Возгорание произошло утром 18 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во время пожара в квартире погибли четыре собаки пород китайская хохлатая и американский голый терьер. Об этом сообщается в группе питомника «Огненный лотос» в ВКонтакте.

«Нет слов, чтоб описать эту боль…Люди, цените каждый момент, каждую секунду, каждый миг, проведенный с любимыми... Ведь в одно мгновение их может не стать...Бегите на радугу, мои сладкие девочки...Простите что не уберегла», - написала на своей странице ВКонтакте хозяйка животных.

По информации ГУ МЧС России по Удмуртии, возгорание произошло около 4:25 в доме №83 по улице Ворошилова. К 4:45 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена внутренняя отделка кухни и коридора. Люди не пострадали.

s2IhyHR1Vr-800x600.jpg

Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии 

14:00, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
322
0
#Ижевск\n#животные\n#домашние животные\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В ГИБДД Удмуртии подтвердили информацию о двух погибших в ДТП на Сарапульском тракте

09:30, 13 августа, 2018
8561

Семья из Сарапула застряла на одном из островов на Каме

7565
08:30, 15 августа, 2018

Огромная пробка на Сарапульском тракте, сбитые пешеход и велосипедист в Ижевске: что произошло минувшей ночью

6539
08:00, 13 августа, 2018

Двое жителей Удмуртии напоили и изнасиловали спящую девочку-подростка

4954
15:29, 13 августа, 2018

В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН

4942
11:30, 18 августа, 2018

На берег Крыма выбросило более 60 мертвых осетров и двух дельфинов

13:50, 16 августа, 2018
12447

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж

3513
15:46, 13 августа, 2018

Москвичка нашла заброшенный отдел УФМС

2181
14:40, 17 августа, 2018

Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

2082
19:57, 14 августа, 2018

Директор Лаймы Вайкуле назвал «раздутым» ее заявление о Крыме

2081
10:35, 12 августа, 2018

Одиннадцать человек погибли в результате обрушения моста в Италии

16:29, 14 августа, 2018
2151

На севере Италии обрушится автомобильный мост

1972
15:30, 14 августа, 2018

Samsung хочет выпустить смартфон-раскладушку

1941
09:32, 14 августа, 2018

В 500 км от российской границы США удвоят численность военных

1939
19:00, 15 августа, 2018

Около 20 человек считаются без вести пропавшими после обрушения моста в Генуе

1874
18:45, 16 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

17 августа, 2018

Разливы Камы

17 августа, 2018

25 лет назад состоялся мотопробег Ижевск Кейптаун

17 августа, 2018