29 пешеходов погибло на дорогах Удмуртии с начала года

Еще 314 получили травмы различной степенью тяжести.
Ижевск. Удмуртия. 29 пешеходов погибло на дорогах Удмуртии за 7 месяцев 2018 года. Еще 314 получили травмы различной степенью тяжести, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В ГИБДД отметили также, что на пешеходных переходах зарегистрировано 114 наездов, 5 пешеходов погибли, 116 – получили травмы.
«195 наездов на пешеходов произошли по вине водителей транспортных средств, погибли 8, ранены - 194 пешехода», - говорится в сообщении ведомства.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года