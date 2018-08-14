29 пешеходов погибло на дорогах Удмуртии с начала года

Еще 314 получили травмы различной степенью тяжести.

Ижевск. Удмуртия. 29 пешеходов погибло на дорогах Удмуртии за 7 месяцев 2018 года. Еще 314 получили травмы различной степенью тяжести, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ГИБДД отметили также, что на пешеходных переходах зарегистрировано 114 наездов, 5 пешеходов погибли, 116 – получили травмы.

«195 наездов на пешеходов произошли по вине водителей транспортных средств, погибли 8, ранены - 194 пешехода», - говорится в сообщении ведомства.