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29 пешеходов погибло на дорогах Удмуртии с начала года

16:55, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
16:55, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
211
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#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#смерть\n#происшествие
Фото: @arzik2
211
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Еще 314 получили травмы различной степенью тяжести.

Ижевск. Удмуртия. 29 пешеходов погибло на дорогах Удмуртии за 7 месяцев 2018 года. Еще 314 получили травмы различной степенью тяжести, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ГИБДД отметили также, что на пешеходных переходах зарегистрировано 114 наездов, 5 пешеходов погибли, 116 – получили травмы.

«195 наездов на пешеходов произошли по вине водителей транспортных средств, погибли 8, ранены - 194 пешехода», - говорится в сообщении ведомства.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

16:55, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
211
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#смерть\n#происшествие

 

 

 


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