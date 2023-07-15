В Ижевске на улице 10 лет Октября завершаются работы по оборудованию нового пешеходного перехода

Ижевск. Удмуртия. Завершается оборудование нового пешеходного перехода на улице 10 лет Октября в Ижевске. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» временно исполняющий обязанности главы Ижевска Владимир Гуляев.

Напомним, с просьбой сделать регулируемый пешеходный переход у жилого комплекса «Ежевика» в администрацию города обратились жители. Сейчас заканчивается монтаж светофорного оборудования, к началу недели на переходе нанесут разметку.

Также в планах муниципалитета запустить на данном участке автобусное движение и оборудовать остановочные павильоны.