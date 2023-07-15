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В Ижевске на улице 10 лет Октября завершаются работы по оборудованию нового пешеходного перехода

11:35, 15 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Ижевске на улице 10 лет Октября завершаются работы по оборудованию нового пешеходного перехода
11:35, 15 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
433
0
#Ижевск\n#пешеходы\n#транспорт\n#светофор
Фото: ИА "Сусанин"
433
0

К началу новой недели дорожники планируют нанести разметку.

Ижевск. Удмуртия. Завершается оборудование нового пешеходного перехода на улице 10 лет Октября в Ижевске. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» временно исполняющий обязанности главы Ижевска Владимир Гуляев.

Напомним, с просьбой сделать регулируемый пешеходный переход у жилого комплекса «Ежевика» в администрацию города обратились жители. Сейчас заканчивается монтаж светофорного оборудования, к началу недели на переходе нанесут разметку.

Также в планах муниципалитета запустить на данном участке автобусное движение и оборудовать остановочные павильоны.

11:35, 15 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
433
0
#Ижевск\n#пешеходы\n#транспорт\n#светофор