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В Можгинском районе легковушка насмерть сбила 63-летнего пешехода

16:25, 18 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Можгинском районе легковушка насмерть сбила 63-летнего пешехода
16:25, 18 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Можга\n#авария\n#пешеходы\n#смерть
Фото: Госавтоинспекция Удмуртской Республики
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Мужчина шел по встречке.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе произошло смертельное ДТП с участием легковушки и пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртской Республики. 

Авария случилась 16 декабря около 21:20 на дороге «Можга-Ст.Березняк». 52-летний мужчина, управляя «Дэу Нексия», наехал на 63-летнего мужчину, который шел по проезжей части навстречу потоку транспорта. Отмечается, что у пешехода не было на себе световозвращающих элементов. 

От полученных травм человек скончался на месте. 

Госавтоинспекция призывает жителей Удмуртии быть внимательными на дорогах. Для избежания подобных ситуаций в темное время суток пешеходам рекомендуется иметь световозвращающие элементы. 

16:25, 18 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Удмуртия\n#Можга\n#авария\n#пешеходы\n#смерть