В Можгинском районе легковушка насмерть сбила 63-летнего пешехода

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе произошло смертельное ДТП с участием легковушки и пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртской Республики.

Авария случилась 16 декабря около 21:20 на дороге «Можга-Ст.Березняк». 52-летний мужчина, управляя «Дэу Нексия», наехал на 63-летнего мужчину, который шел по проезжей части навстречу потоку транспорта. Отмечается, что у пешехода не было на себе световозвращающих элементов.

От полученных травм человек скончался на месте.

Госавтоинспекция призывает жителей Удмуртии быть внимательными на дорогах. Для избежания подобных ситуаций в темное время суток пешеходам рекомендуется иметь световозвращающие элементы.