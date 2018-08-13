Двое жителей Удмуртии напоили и изнасиловали спящую девочку-подростка

Школьница после произошедшего забеременела.

Ижевск. Удмуртия. Двое жителей Удмуртии напоили и изнасиловали спящую 15-летнюю девочку. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, инцидент произошел в ноябре прошлого года.

Как удалось выяснить, 27-летний житель Вавожского района и 28-летний житель Завьяловского района приехали в гости к знакомому в Ижевске. Трое мужчин решили вместе выпить, когда к ним присоединилась 15-летняя знакомая хозяина квартиры.

«Перед этим девушка употребила с подругой пиво, после чего стала употреблять с мужчинами водку», - отмечают следователи.

Школьница опьянела и ушла спать в соседнюю комнату. Двое гостей хозяина квартиры воспользовались этим и по очереди изнасиловали спящую девочку, а потом сбежали. Школьница после произошедшего забеременела.

Следователи возбудили уголовное дело, взяли злоумышленников под стражу. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.