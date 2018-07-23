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В Ижевске возбудили уголовное дело по факту отравления детей в лагере «Волна»

17:50, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
17:50, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
621
0
#дети\n#отдых\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: volna18.ru
621
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Дело передано в следственный комитет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере «Волна» возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Напомним, что в начале июля в лагере отравились дети. Пять человек были госпитализированы.  Всего на отдыхе находились 130 детей, 12 из которых были доставлены в больницу. Сначала были подозрения на то, что дети подхватили ОРВИ, но позже подтвердился диагноз норовирусной инфекции, в том числе и у работников лагеря.

17:50, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
621
0
#дети\n#отдых\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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