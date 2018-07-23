В Ижевске возбудили уголовное дело по факту отравления детей в лагере «Волна»

Дело передано в следственный комитет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере «Волна» возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Напомним, что в начале июля в лагере отравились дети. Пять человек были госпитализированы. Всего на отдыхе находились 130 детей, 12 из которых были доставлены в больницу. Сначала были подозрения на то, что дети подхватили ОРВИ, но позже подтвердился диагноз норовирусной инфекции, в том числе и у работников лагеря.

