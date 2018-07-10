Норовирусную инфекцию обнаружили у пяти сотрудников пищеблока лагеря «Волна» в Удмуртии

Также выяснилось, что половина работников базы отдыха не прошли гигиеническое обучение и аттестацию.

Ижевск. Удмуртия. У пятерых работников пищеблока лагеря «Волна» в Удмуртии, где отравились дети, обнаружили норовирусную инфекцию. Об этом во время видеоконференцсвязи с главами районов республики рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по региону Наталья Матюшина.

Заболевшим сотрудникам была предписана госпитализация, но до сих пор ни одни из них в больницу не обратился.

По словам Матюшиной, половина сотрудников базы отдыха не прошла гигиеническое обучение и аттестацию. Также напомним, что у 6 работников пищеблока медосмотр был пройден не полностью.

Жаловаться на плохое самочувствие дети в лагере «Волна» начали в ночь с 7 на 8 июля. Днем их доставили в Ижевск на обследование. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся 5 детей. Как рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева, у одного обнаружена аденовирусная инфекция, у одного аденовирусная плюс норовирусная. У двоих ничего не наши, еще у одного ребенка анализы пока в работе.

«У детей смешанная инфекция – адено- норовирусная инфекция. Это вирусная инфекция, которая поражает кишечный тракт и слизистые дыхательных путей», - уточнила Гузнищева.

Остальные дети находятся дома, за ними наблюдают участковые педиатры.

Напомним, что «Волна» начала работать без санэпидемзаключения Роспотребнадзора. Следственный комитет начал проверку.