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Норовирусную инфекцию обнаружили у пяти сотрудников пищеблока лагеря «Волна» в Удмуртии

17:36, 10 июля, 2018
Диана Ворончихина
17:36, 10 июля, 2018
Диана Ворончихина
467
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#заболевание\n#отравление
Фото: vk.com/volna18
467
0

Также выяснилось, что половина работников базы отдыха не прошли гигиеническое обучение и аттестацию.

Ижевск. Удмуртия. У пятерых работников пищеблока лагеря «Волна» в Удмуртии, где отравились дети, обнаружили норовирусную инфекцию. Об этом во время видеоконференцсвязи с главами районов республики рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по региону Наталья Матюшина.       

Заболевшим сотрудникам была предписана госпитализация, но до сих пор ни одни из них в больницу не обратился.

По словам Матюшиной, половина сотрудников базы отдыха не прошла гигиеническое обучение и аттестацию. Также напомним, что у 6 работников пищеблока медосмотр был пройден не полностью.

Жаловаться на плохое самочувствие дети в лагере «Волна» начали в ночь с 7 на 8 июля. Днем их доставили в Ижевск на обследование. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся 5 детей. Как рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева, у одного обнаружена аденовирусная инфекция, у одного аденовирусная плюс норовирусная. У двоих ничего не наши, еще у одного ребенка анализы пока в работе.

«У детей смешанная инфекция – адено- норовирусная инфекция. Это вирусная инфекция, которая поражает кишечный тракт и слизистые дыхательных путей», - уточнила Гузнищева.

Остальные дети находятся дома, за ними наблюдают участковые педиатры.

Напомним, что «Волна» начала работать без санэпидемзаключения Роспотребнадзора. Следственный комитет начал проверку.  

17:36, 10 июля, 2018
Диана Ворончихина
467
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#заболевание\n#отравление

 

 

 


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