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В Удмуртии после ЧП закрыли частный детский лагерь «Волна»

15:05, 08 июля, 2018
Георгий Поветкин
15:05, 08 июля, 2018
Георгий Поветкин
355
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лагерь\n#происшествие
Фото: @arzik2
355
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В воскресенье, 8 июля, из лагеря госпитализировали ребенка с подозрением на ОРВИ.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии после ЧП закрыли частный детский лагерь «Волна», который самовольно открыло руководство. В воскресенье, 8 июля, из лагеря в инфекционную больницу госпитализировали ребенка с подозрением на ОРВИ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Так как лагерь «Волна» не имел разрешительных документов на оздоровительную деятельность, учреждение закрыто. Детей забирают родители. Официальное уведомление о происшедшем отправлено в органы прокуратуры», - говорится в сообщении.

В начале июля в лагерь заехало 128 детей. Учреждение приступило к работе без санитарно-эпидемиологического заключения.

Глава Удмуртии Александр Бречалов обратился к жителям республики с просьбой быть максимально внимательным при выборе мест отдыха для своих детей.

«Частный лагерь не имел право открываться. Информация об этом есть на официальном сайте министерства образования и науки Удмуртской Республики. Составлен реестр детских лагерей, которые безопасны для здоровья, а в которых отсутствуют разрешительные документы», - отметил Глава Республики.

15:05, 08 июля, 2018
Георгий Поветкин
355
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лагерь\n#происшествие

 

 

 


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