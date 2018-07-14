300 часов обязательных работ назначили жительнице Ижевска за оскорбление полицейских

Женщина нарушила общественный порядок – выпивала рядом с магазином.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска осудили за оскорбление полицейских. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 36-летняя женщина употребляла спиртные напитки у магазина «Магнит» на улице Труда. В ответ на требования сотрудников полиции прекратить нарушение общественного порядка женщина стала оскорблять их нецензурной бранью.

Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.