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Ижевчанин задушил знакомую и закопал её тело в Завьяловском районе

16:30, 05 июля, 2018
Анна Торхова
16:30, 05 июля, 2018
Анна Торхова
1604
0
#Ижевск\n#Пермский край\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#убийство
Фото: pixabay.com
1604
0

Всю вину злоумышленник пытался переложить на своего знакомого, которого заставил закапывать труп.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанин задушил знакомую и вместе с другом закопал её тело в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Так, в ноябре 2017 года родственники 22-летней жительницы Пермского края обратились в полицию с заявлением о ее безвестном исчезновении. Позднее стало известно, что к исчезновению причастны два жителя Ижевска.

В ходе расследования выяснилось, что между погибшей и одним из обвиняемых возник конфликт, из-за которого мужчина решил её убить. Он купил 2 лопаты и выкопал яму в Завьяловском районе.

В конце сентября 2017 года он пригласил своего знакомого выпить алкоголь, после чего долго возил его по городу. Когда тот опьянел, злоумышленник приехал к девушке и уговорил ее сесть в машину, предварительно оставив знакомого дожидаться его на стоянке. После этого мужчина задушил девушку в машине. «Когда знакомый увидел труп, обвиняемый пригрозил ему сообщить обо всем в полицию, обвинить его в совершении преступления и потребовал помочь спрятать труп», - говорится в сообщении.

Чтобы их не остановили сотрудники ДПС на выезде из города, злоумышленник облил себя и тело девушки водкой, чтобы выдать себя за пьяных пассажиров.

Погибшую обвиняемые закопали в приготовленной яме.

В ходе следствия всю вину мужчина, задушивший девушку, перекладывал на своего знакомого. Доказательства опровергли его версию.

Злоумышленнику предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК России («Умышленное причинение смерти другому человеку»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Его знакомый обвиняется по статье 316 УК России («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления»), за которое ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

16:30, 05 июля, 2018
Анна Торхова
1604
0
#Ижевск\n#Пермский край\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#убийство

 

 

 


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