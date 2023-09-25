Экс-глава Чайковского был ранен и попал в плен на Украине

Чайковский. Пермский край. Украинские военные взяли в плен бывшего главу города Чайковский Пермского края Алексея Третьякова. Экс-градоначальник служил в батальоне «Ахмат», участвовал в боях в районе Клещеевки (ДНР), пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Информацию подтвердил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Он направил запрос федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой.

Третьяков возглавлял Чайковский городской округ с 2014 по 2019 годы. В 2019 году был осужден на 3 года колонии общего режима за превышение должностных полномочий. 7 сентября 2023 года заключил контракт с Минобороны России. Видеозапись с попавшим в плен Третьяковым появилась в сети 21 сентября. На камеру он рассказал, что получил ранения в живот и поясницу, после чего в бессознательном состоянии был захвачен украинскими военными.