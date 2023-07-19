Молодая пара из Ижевска погибла в ДТП, возвращаясь со свадьбы друзей

Пермь. Пермский край. 16 июля на 13 км трассы Большая Соснова-Частые столкнулись грузовик, мотоцикл и две легковушки Chery и Lada. В результате аварии погибли пять человек, двое из которых были жителями Ижевска. Об этом сообщает портал 59.ru.

По предварительным данным, у большегруза оказалось сломано колесо, в результате чего фура выехала на встречку, где столкнулась с двумя автомобилями и мотоциклом. Водителя грузовика и пассажирку мотоцикла госпитализировали. Водитель мотоцикла, водитель Chery и трое пассажиров иномарки погибли.

По информации портала 59.ru, среди погибших двое — молодая пара из Ижевска, возвращавшаяся в Удмуртию со свадьбы друзей.