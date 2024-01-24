В Пермском крае почти месяц ищут пропавшего жителя Удмуртии

Чусовой. Пермский Край. Пропавшего в Пермском крае жителя Удмуртии разыскивают почти месяц. Об этом сообщает поисковый отряд «Прикамье поиск» памяти Ирины Бухановой.

В ноябре 2023 года Леонид Беженарь 1979 года рождения уехал на заработки в город Чусовой в Пермский край.

По данным поисково-спасательного отряда Воткинска, мужчина должен был выехать из города 30 декабря и вернуться домой в Шаркан. Но с 26 декабря он перестал выходить на связь и не доехал до пункта назначения.

Предполагается, что он может находиться как в Пермском крае, так и в Удмуртии, а точнее — в Воткинске.

Мужчина имеет худощавое телосложение. Он был одет в темно-синюю куртку до середины бедра, черные джинсы и ботинки. На голове была серая шапка, а на шее — серый с белыми вставками шарф.

Людей, которые что-либо знают об этом человеке, просят сообщить спасателям по телефону 8 (982) 795 93-91, на горячую линию поисково-спасательных отрядов Удмуртии 8 (800) 222 93 91 или в полицию по номерам 02, 102 или 112.