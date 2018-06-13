Пьяный житель Удмуртии брызнул из газового баллончика в лицо полицейскому

Мужчина заплатит штраф 20 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный житель Глазова брызнул из газового баллончика в лицо полицейскому. Мужчина заплатит штраф 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Случай произошел 18 марта этого года. Сотрудники МВД прибыли на вызов по адресу, где разыгралась семейная ссора. 33-летний горожанин нарушал общественное спокойствие.

«Полицейский потребовал мужчину пройти в служебный автомобиль, однако тот отказался и, достав газовый баллончик, распылил в лицо полицейскому слезоточивый газ», - говорится в сообщении СКР.

В итоге пострадавший получил химический ожог глаз.