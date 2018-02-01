В Ижевске на улице Пойма насмерть сбили пешехода

Мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пойма, напротив дома №53б насмерть сбили пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 31 января около 18:54. Водитель «DAEWOO», мужчина 1984 года рождения наехал на пешехода-мужчину, 1951 года рождения. В результате он погиб.

Ещё один пешеход попал под колеса автомобиля в Можге. ДТП произошло 31 января около 07:10 напротив дома №150 по улице Наговицына. Водитель автомобиля «ВАЗ-2110», молодой человек 1998 года рождения сбил 13-летнюю девочку. По словам самого водителя, потерпевшая переходила дорогу также не по пешеходному переходу.

Девочку отвезли в больницу.