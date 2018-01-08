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      В Удмуртии мужчина может провести в тюрьме три года за регистрацию подставных юридических лиц

      11:00, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      11:00, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      836
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#уголовное дело\n#происшествие\n#лишение свободы.\n#суд.\n#махинации
      Фото: pixabay.com
      836
      0

      Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии мужчина может провести в тюрьме три года за регистрацию подставных юридических лиц.  Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ.  

      По данным следствия, с 2016 по 2017 годы обвиняемый намерено, из корыстных побуждений, изготовил документы, содержащие  сведения о подставных лицах.  Обманув сотрудников органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, он предоставил ложные данные в МРИ ФНС № 11 по республике. После этого в ЕГРЮЛ внесли сведения о подставных лицах.  

      Отмечается, что уголовное дело возбудили сотрудники следственного отдела УФСБ России по Удмуртии. Во время расследования мужчина дал признательные показания и согласился с предъявленным обвинением.  

      В настоящее время материалы дела для рассмотрения направили в Ленинский районный суд Ижевска. 

      11:00, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      836
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#уголовное дело\n#происшествие\n#лишение свободы.\n#суд.\n#махинации

       

       

       

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