Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии мужчина может провести в тюрьме три года за регистрацию подставных юридических лиц. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ.

По данным следствия, с 2016 по 2017 годы обвиняемый намерено, из корыстных побуждений, изготовил документы, содержащие сведения о подставных лицах. Обманув сотрудников органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, он предоставил ложные данные в МРИ ФНС № 11 по республике. После этого в ЕГРЮЛ внесли сведения о подставных лицах.

Отмечается, что уголовное дело возбудили сотрудники следственного отдела УФСБ России по Удмуртии. Во время расследования мужчина дал признательные показания и согласился с предъявленным обвинением.

В настоящее время материалы дела для рассмотрения направили в Ленинский районный суд Ижевска.