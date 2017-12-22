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      В Удмуртии водитель грузовика насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

      12:30, 22 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      12:30, 22 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      946
      0
      #ДТП\n#Кизнер\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#происшествие\n#гибель пешеходов
      Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
      946
      0

      Сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, который пояснил, что не заметил наезда.

      Кизнер. Удмуртия. Водитель грузовика «МАЗ» с прицепом насмерть сбил пешехода на трассе в Удмуртии и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

      ДТП произошло в четверг, 21 декабря, около 16:50 на 4 км дороги «Кизнер-Старые Копки-Гыбдан». 54-летний водитель грузового автомобиля, заметив на проезжей части человека, попытался его объехать, но наехал на пешехода задней правой частью прицепа.

      Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре его задержали сотрудники полиции. Мужчина пояснил, что не заметил, что сбил человека. Также у водителя было установлено состояние опьянения. По предварительным данным, мужчина употребил алкоголь уже после того, как поставил автомобиль на стоянку.

      Отметим, что погибший пешеход был в одежде без световозвращающих элементов, предположительно пьяный.

      Напомним, что в четверг также сбили пешехода на Якшур-Бодьинском тракте. Пожилой мужчина погиб.

      По данным Госавтоинспекции, всего с 1 по 21 декабря 2017 года зарегистрировано 49 наездов на пешеходов, в которых 5 человек погибли и 45 получили травмы, среди них 9 детей.

      12:30, 22 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      946
      0
      #ДТП\n#Кизнер\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#происшествие\n#гибель пешеходов

       

       

       

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