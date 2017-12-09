Бывшего чиновника из Ижевска, подозреваемого в раздаче квартир, арестовали на 2 месяца

В целом ему грозит до 6 лет лишения свободы

Ижевск. Удмуртия. 2 месяца проведет под арестом бывший начальник Управления муниципального жилья Ижевска Николай Буторин. Решение об этом принял суд, сообщает портал SM-news со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Напомним, чиновника подозревают в незаконной передаче своим родственникам нескольких квартир из муниципального маневренного фонда. В дальнейшем жилье было приватизировано и продано на сумму порядка 1 млн рублей. Деньги, по версии следствия, участники аферы присвоили.