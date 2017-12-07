Бывшего чиновника из Ижевска заподозрили в дарении муниципальных квартир своим близким

Жилплощадь предназначалась для горожан, лишившихся своих домов из-за пожаров и других чрезвычайных обстоятельств.

Ижевск. Удмуртия. Бывшего начальника управления муниципального жилья администрации Ижевска заподозрили в дарении «социальных» квартир своим близким. Жилплощадь предназначалась для горожан, лишившихся своих домов из-за пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. Об этом сообщает SM-news со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

Николай Буторин работал в этой должности до осени 2017 года.

«В 2014 году передал своим родственникам на условиях социального найма квартиры из маневренного фонда Ижевска. Жилье предназначалось для горожан, лишившихся своих домов из-за пожаров и других чрезвычайных обстоятельств», - говорится в сообщении издания.

По сведениям источника, эти квартиры родственники начальника управления приватизировали и продали, выручив более 1 млн рублей. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.