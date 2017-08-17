В этом бизнесе ему помогала жена, находящаяся на воле.

Ижевск. Удмуртия. Заключенный из колонии открыл притон с проститутками в Ижевске. Как сообщила журналистам врио начальника отдела по Индустриальному району СУ управления МВД России по Ижевску Марина Харисова, в этом бизнесе ему помогала жена, находящаяся на воле.

В прошлом месяце уголовное дело, состоящее из шести томов, направили в суд. По словам оперативников, проституток разоблачили в ходе так называемой контрольной закупки.

«В ходе предварительного следствия к ответственности привлекли жительницу Ижевска, однако позднее установили, что помимо вовлечения и организации занятием проституцией, было и принуждение в виде вымогательства. Обвиняемых в итоге стало двое – вторым стал муж женщины, который сейчас сидит в тюрьме», - рассказала Марина Харисова.

По ее словам, мужчина из колонии организовал бизнес и руководил всем процессом. Сама женщина, находясь на свободе, подыскивала девушек, организовывала им жилье и контролировала, чтобы они оказывали данные услуги. Сама она забирала половину выручки.

«Привлекли к занятиям проституцией двух молодых девушек. Не исключено, что были и другие, их, к сожалению, установить не удалось», - уточнили в полиции.

Изначально обвиняемые не согласились с обвинениями, но сотрудники предоставили неопровержимые доказательства.

«Кроме контрольной закупки были предоставлены оперативные материалы - переговоры мужа и жены, где они решают вопросы с данным бизнесом», - уточнила Харисова.

В совершении преступления, предусмотренного п. «в», части 2, статьи 240 УК России («Принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору») жителей Ижевска обвинили после того, как стало известно, что одна девушка решила уйти из бизнеса, вернулась в родное село, однако обвиняемая приехала за своей «подчиненной» и, угрожая рассказать обо всем родственникам, заставила вернуться на работу.

«В итоге обвиняемая рассказала о занятии проституцией матери одной из девушек и потребовала от нее 160 тысяч рублей, позднее сумма снизилась до 100 тысяч», - рассказала Марина Харисова.

В итоге женщина заплатила только 20 тыс. рублей, взяв кредит. Девушкам по телефону угрожал и сам заключенный, который отбывает срок за убийство и грабежи.

Сейчас супругам грозит по три года лишения свободы, причем в случае с мужчиной срок добавится к прежнему.

Марина Харисова также рассказала, что за 7 месяцев 2017 года полицейские зарегистрировали 19 преступлений, связанных с организацией занятием проституцией. За их совершение задержан 21 человек.