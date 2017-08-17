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      Заключенный из колонии открыл притон с проститутками в Ижевске

      13:45, 17 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      13:45, 17 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      333
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#проститутки\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      333
      0

      В этом бизнесе ему помогала жена, находящаяся на воле.

      Ижевск. Удмуртия. Заключенный из колонии открыл притон с проститутками в Ижевске. Как сообщила журналистам врио начальника отдела по Индустриальному району СУ управления МВД России по Ижевску Марина Харисова, в этом бизнесе ему помогала жена, находящаяся на воле.

      В прошлом месяце уголовное дело, состоящее из шести томов, направили в суд. По словам оперативников, проституток разоблачили в ходе так называемой контрольной закупки.

      «В ходе предварительного следствия к ответственности привлекли жительницу Ижевска, однако позднее установили, что помимо вовлечения и организации занятием проституцией, было и принуждение в виде вымогательства.  Обвиняемых в итоге стало двое – вторым стал муж женщины, который сейчас сидит в тюрьме», - рассказала Марина Харисова.

      По ее словам, мужчина из колонии организовал бизнес и руководил всем процессом. Сама женщина, находясь на свободе, подыскивала девушек, организовывала им жилье и контролировала, чтобы они оказывали данные услуги. Сама она забирала половину выручки.

      «Привлекли к занятиям проституцией двух молодых девушек. Не исключено, что были и другие, их, к сожалению, установить не удалось», - уточнили в полиции.

      Изначально обвиняемые не согласились с обвинениями, но сотрудники предоставили неопровержимые доказательства.

      «Кроме контрольной закупки были предоставлены оперативные материалы - переговоры мужа и жены, где они решают вопросы с данным бизнесом», - уточнила Харисова.

      В совершении преступления, предусмотренного п. «в», части 2, статьи 240 УК России («Принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору») жителей Ижевска обвинили после того, как стало известно, что одна девушка решила уйти из бизнеса, вернулась в родное село, однако обвиняемая приехала за своей «подчиненной» и, угрожая рассказать обо всем родственникам, заставила вернуться на работу.

      «В итоге обвиняемая рассказала о занятии проституцией матери одной из девушек и потребовала от нее 160 тысяч рублей, позднее сумма снизилась до 100 тысяч», - рассказала Марина Харисова.

      В итоге женщина заплатила только 20 тыс. рублей, взяв кредит. Девушкам по телефону угрожал и сам заключенный, который отбывает срок за убийство и грабежи.

      Сейчас супругам грозит по три года лишения свободы, причем в случае с мужчиной срок добавится к прежнему.

      Марина Харисова также рассказала, что за 7 месяцев 2017 года полицейские зарегистрировали 19 преступлений, связанных с организацией занятием проституцией. За их совершение задержан 21 человек.

      13:45, 17 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      333
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#проститутки\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие

       

       

       

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