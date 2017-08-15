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      Сорвавшаяся со скалы в Бурятии туристка из Ижевска скончалась в больнице

      12:48, 15 августа, 2017
      Яна Шамаева
      12:48, 15 августа, 2017
      Яна Шамаева
      838
      0
      #туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
      838
      0

      У нее произошла закупорка сосуда.

      Иркутск. Туристка из Ижевска, которая сорвалась со скалы в Бурятии, скончалась в больнице. Из-за полученных травм у нее произошла закупорка сосуда, сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.

      «Она умерла в больнице от тромбоэмболии. Оторвался тромб, закупорка сосуда, произошла смерть», - сказали в ведомстве.

      Напомним, жительница Удмуртии отправилась в одиночное путешествие на Восточный Саян, сбилась с тропы, и в темноте упала с высоты более 20 метров. Спасатели нашли девушку спустя четыре дня.

      12:48, 15 августа, 2017
      Яна Шамаева
      838
      0
      #туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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