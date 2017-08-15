Сорвавшаяся со скалы в Бурятии туристка из Ижевска скончалась в больнице

У нее произошла закупорка сосуда.

Иркутск. Туристка из Ижевска, которая сорвалась со скалы в Бурятии, скончалась в больнице. Из-за полученных травм у нее произошла закупорка сосуда, сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.

«Она умерла в больнице от тромбоэмболии. Оторвался тромб, закупорка сосуда, произошла смерть», - сказали в ведомстве.

Напомним, жительница Удмуртии отправилась в одиночное путешествие на Восточный Саян, сбилась с тропы, и в темноте упала с высоты более 20 метров. Спасатели нашли девушку спустя четыре дня.