Туристка из Ижевска сорвалась со скалы в Бурятии

29-летнюю девушку нашли через четыре дня.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска в одиночку отправилась в путешествие на Восточный Саян в Бурятии и в темноте сорвалась со скалы. 29-летняя девушка упала с высоты более 20 метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

При падении она получила множественые ушибы, переломы и черпно-мозговую травму. Тем не менее девушке удалось остановить кровотечение и раскинуть палатку.

В снаряжении у нее был сигнальный свисток. Именно им пострадавшая пыталась привлечь ввнимание, но туристы услышали ее только на четвертый день после происшествия. Информацию сразу же сообщили спасателям.

«Было принято решение о незамедлительной отправке к месту вертолета Ми-8 со спасателями и медиками. Пострадавшую обнаружили под скалой на берегу реки Китой. Она была в сознании. Врач, входящий в состав группы, перевязал ее раны, поставил обезболивающий препарат. Областными спасателями, имеющими большой опыт в проведении поисково-спасательных работ в горной местности, туристку на носилках пронесли через тайгу около километра, подняли к вертолету и доставили в город Иркутск. Там ее встречали врачи медицины катастроф», - сказал начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц.