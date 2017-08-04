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      Жителя Таджикистана заключили под стражу за призыв к террору в Ижевске

      15:56, 04 августа, 2017
      Яна Шамаева
      15:56, 04 августа, 2017
      Яна Шамаева
      194
      0
      #терроризм\n#Ижевск\n#террор\n#Удмуртия\n#происшествие\n#террористы
      Фото: pixabay.com
      194
      0

      Правоохранители провели обыски в его квартире.

      Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска с гражданством России и Таджикистана обвинили в призывах к терроризму. Мужчина с февраля по май 2017 года размещал соответствующие сообщения на своей странице ВКонтакте.

      Злоумышленника задержали. При допросе он сказал, что не признает законы Российской Федерации.

      Уголовное дело в отношение него возбудили по части 2 статьи 205 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»).

      Правоохранители уже провели обыски в квартире ижевчанина, изъяли компьютер, через который он входил в интернет, и арестовали найденные деньги. Злоумышленника заключили под стражу. Сейчас проверяется его причастность к другим преступлениям, а за совершенное ему грозит до семи лет лишения свободы.

      15:56, 04 августа, 2017
      Яна Шамаева
      194
      0
      #терроризм\n#Ижевск\n#террор\n#Удмуртия\n#происшествие\n#террористы

       

       

       

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