Жителя Таджикистана заключили под стражу за призыв к террору в Ижевске

Правоохранители провели обыски в его квартире.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска с гражданством России и Таджикистана обвинили в призывах к терроризму. Мужчина с февраля по май 2017 года размещал соответствующие сообщения на своей странице ВКонтакте.

Злоумышленника задержали. При допросе он сказал, что не признает законы Российской Федерации.

Уголовное дело в отношение него возбудили по части 2 статьи 205 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»).

Правоохранители уже провели обыски в квартире ижевчанина, изъяли компьютер, через который он входил в интернет, и арестовали найденные деньги. Злоумышленника заключили под стражу. Сейчас проверяется его причастность к другим преступлениям, а за совершенное ему грозит до семи лет лишения свободы.