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      Родители двух погибших на пожаре в Камбарке детей предстанут перед судом

      10:30, 04 августа, 2017
      10:30, 04 августа, 2017
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      #Следственный комитет\n#Камбарка\n#происшествие\n#пожар
      Фото: pixabay.com
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      Муж, жена и еще трое детей ушли из дома, оставив малышей одних.

      Камбарка. Удмуртия. В Камбарке перед судом предстанут муж и жена, оставившие детей дома без присмотра. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, супруги растили пятерых детей, четверо из которых несовершеннолетние. Утром 9 июня этого года родители с тремя детьми ушли из квартиры, закрыв дверь. Дома остались 5-летний мальчик и 3-летняя девочка.

      Малыши нашли спички и подожгли обивку дивана. Огонь распространился по всей квартире. Оба ребенка задохнулись.

      В отношении родителей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Они полностью признали свою вину. Уголовное дело передано в суд. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

      10:30, 04 августа, 2017
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      #Следственный комитет\n#Камбарка\n#происшествие\n#пожар

       

       

       

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