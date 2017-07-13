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      В аэропорту Ижевска задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании

      13:26, 13 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      13:26, 13 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      795
      0
      #Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#происшествие\n#задержание
      Фото: pixabay.com
      795
      0

      По версии следователей, происшествие случилось на улице Труда в столице Удмуртии ночью, 29 июня.

      Ижевск. В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

      Известно, что ночью 29 июня 2017 года у дома № 90 по улице Труда в Ижевске злоумышленник, догнав женщину, толкнул ее, повалил на асфальт, избил, а затем, схватив за волосы, оттащил в кусты и изнасиловал.

      «При оказании сопротивления, пытался душить потерпевшую. После совершения преступления преступник скрылся», - говорится в сообщении.

      В итоге следователи установили личность подозреваемого, которого задержали в аэропорту Ижевска в ночь с 12 на 13 июля. Сейчас злоумышленника проверяют на причастность к совершению других преступлений.

      13:26, 13 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      795
      0
      #Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#происшествие\n#задержание

       

       

       

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