Захара Милостивенко арестовали из-за аукциона по строительству проспекта Калашникова в Ижевске

Следователи полагают, что депутат незаконно добился контракта для «Автодормостпроекта».

Ижевск. Удмуртия. Арест депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко связан с картельным сговором на аукционе по проектированию строительства проспекта Калашникова. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, народный избранник, действуя от имени «Автодормостпроекта», вступил в картельный сговор.

«В результате <…> незаконно добился победы своей организации в аукционе на право заключения по выгодной для себя стоимости муниципального контракта», - отмечают следователи, ссылаясь на материалы оперативно-разыскной работы регионального управления ФСБ.

Напомним, Милостивенко задержали в ночь с пятницы на субботу, 24 июня. Известно, что против него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 178 УК России («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в особо крупном размере»). Суд вынес постановление об аресте депутата на два месяца.

Захар Милостивенко ранее возглавлял предприятие «Автодормостпроект». По данным налоговой инспекции, 10 января 2017 года ОАО «Автодормостпроект» было ликвидировано путем реорганизации в ООО «Автодормостпроект». Уставный капитал общества составлял 4 344 000 рублей, 100% акций ОАО «Автодормостпроект» принадлежали ООО «Байконур», собственником которого является депутат Госсовета Удмуртии Александр Мурашов. В ноябре у обоих руководителей прошли обыски.

Отметим, что именно ОАО «Автодормостпроект» выиграло конкурс на проектирование проспекта Калашникова за 42,9 млн рублей. 21 июня стало известно, что проект планируют завершить и представить на публичные слушания в октябре 2017 года.