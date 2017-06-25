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      Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко задержали

      14:06, 25 июня, 2017
      14:06, 25 июня, 2017
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      #дороги\n#Александр Соловьев\n#Гордума Ижевска\n#правоохранительные органы\n#дороги Удмуртии\n#депутат\n#задержание\n#задержание Александра Соловьева
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      Причины и подробности случившегося пока не известны.

      Ижевск. Удмуртия. Правоохранительные органы задержали депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

      По словам собеседника агентства, задержание произошло в ночь с пятницы на субботу, 24 июня. Подробности случившегося пока не известны.

      В распоряжении редакции информационного агентства «Сусанин» оказалась фотография Милостивенко, находящегося в зале суда во время оглашения ему меры пресечения. Что именно решил суд, находится ли депутат под арестом, пока не известно.

      Информагентство «Сусанин» пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов республики.

      Захар Милостивенко ранее был связан с предприятием «Автодормостпроект». По данным налоговой инспекции, 10 января 2017 года ОАО «Автодормостпроект» было ликвидировано путем реорганизации в ООО «Автодормостпроект». Уставный капитал общества составлял 4 344 000 рублей, 100% акций ОАО «Автодормостпроект» принадлежали ООО «Байконур», собственником которого является депутат Госсовета Удмуртии Александр Мурашов. Помимо этого, в феврале 2017 года Мурашов вошел в состав правительственной рабочей группы по строительству Камского моста. 

      Ранее «Автодормостпроект» возглавлял депутат Гордумы Ижевска Захар Милостивенко, у которого в ноябре 2016 года прошли обыски. После них правоохранительные органы побывали и у Мурашова.

      Согласно информации, опубликованной в открытом доступе, ОАО «Автодормостпроект» создано 01 ноября 2007 года, путем реорганизации государственного унитарного проектно-изыскательского предприятия Удмуртской Республики «Автодормостпроект».

      В выписке ЕГРЮЛ в качестве основного вида деятельности предприятия указана «деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях».

      Предприятие активно участвовало в тендерах, проводимых Миндортрансом Удмуртии и районными администрациями на выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации в дорожном строительстве. С момента создания сайта госзакупок предприятие выиграло более 100 конкурсных процедур. Одним из последних крупных контрактов является «Выполнение комплекса работ по инвентаризации, паспортизации с элементами диагностики и по отводу земель: разработка проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Строительство восточного обхода Ижевска в Удмуртской Республике», стоимостью 14,5 млн рублей.

      По данным выписки из ЕГРЮЛ с 16 сентября 2016 предприятие находилось в процессе реорганизации в форме преобразования.

      В апреле этого года Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Экс-руководителя региона обвинили в получении взятки в размере 139 млн рублей на строительстве Камского моста. В уголовное деле также фигурирует тезка Соловьева - бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

      Позже своих постов лишились глава регионального Миндортранса Виктор Вахромеев и начальник «Удмуртавтодора» Александр Корепанов

      14:06, 25 июня, 2017
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      #дороги\n#Александр Соловьев\n#Гордума Ижевска\n#правоохранительные органы\n#дороги Удмуртии\n#депутат\n#задержание\n#задержание Александра Соловьева

       

       

       

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