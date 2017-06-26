Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко отправили под домашний арест

Такое решение принял в воскресенье, 25 июня, Индустриальный суд столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко заключили под домашний арест на два месяца. Такое решение принял в воскресенье, 25 июня, Индустриальный районный суд столицы Удмуртии, об этом корреспонденту «Сусанина» рассказали в объединенной пресс-службе судейского сообщества.

Уголовное дело в отношение Милостивенко возбудили по пункту «в» части 2 статьи 178 УК России («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в особо крупном размере»).

Правоохранительные органы задержали его в ночь с пятницы на субботу, 24 июня.



Известно, что Захар Милостивенко был связан с предприятием «Автодормостпроект». По данным налоговой инспекции, 10 января 2017 года ОАО «Автодормостпроект» ликвидировали путем реорганизации в ООО «Автодормостпроект». Уставный капитал общества составлял 4 344 000 рублей, 100% акций ОАО «Автодормостпроект» принадлежали ООО «Байконур», собственником которого является депутат Госсовета Удмуртии Александр Мурашов, который в феврале 2017 года вошел в состав рабочей группы по строительству Камского моста.

Ранее «Автодормостпроект» возглавлял депутат Гордумы Ижевска Захар Милостивенко, у которого в ноябре 2016 года прошли обыски. После них правоохранительные органы побывали и у Мурашова.



В апреле 2017 года Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева. Его обвинили в получении взятки в размере 139 млн рублей при строительства Камского моста.