Публичные слушания по проекту Калашникова в Ижевске перенесли с лета на осень 2017 года

Городские власти планируют завершить проект планировки и межевания будущей трассы в октябре.

Ижевск. Удмуртия. Завершение проекта планировки и межевания проспекта Калашникова в Ижевске перенесли с августа на октябрь этого года. Об этом сообщается пресс-служба города.

С чем связан перенос сроков - неизвестно.

«Проект планировки и проект межевания должен быть завершен к октябрю этого года, затем документ в установленном порядке будет вынесен на публичные слушания», - говорится в сообщении муниципалитета.

Реконструировать проспект будут в преддверии 100-летнего юбилея конструктора Михаила Калашникова. На строительство уйдет около 6 млрд рублей.

Городские власти планируют выкупить 400 земельных участков, в том числе на Восточном поселке. На это потребуется порядка 2 млрд рублей. Известно, что проспект Калашникова будет шестиполосным. Кроме того, проект предусматривает пешеходные и велосипедные дорожки.

Также из-за строительства проспекта Калашникова в Ижевске могут снести часть здания торгового центра «Гвоздь» на улице Удмуртской.

Ранее муниципальные власти сообщали, что Проект планировки проспекта Калашникова будет готов в августе.

