  • $ 58.58 ↑
  • € 65.32 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Публичные слушания по проекту Калашникова в Ижевске перенесли с лета на осень 2017 года

      12:18, 21 июня, 2017
      12:18, 21 июня, 2017
      142
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#дорожное строительство\n#дорога
      Фото: susanin.news
      142
      0

      Городские власти планируют завершить проект планировки и межевания будущей трассы в октябре.

      Ижевск. Удмуртия. Завершение проекта планировки и межевания проспекта Калашникова в Ижевске перенесли с августа на октябрь этого года. Об этом сообщается пресс-служба города.

      С чем связан перенос сроков - неизвестно. 

      «Проект планировки и проект межевания должен быть завершен к октябрю этого года, затем документ в установленном порядке будет вынесен на публичные слушания», - говорится в сообщении муниципалитета.

      Реконструировать проспект будут в преддверии 100-летнего юбилея конструктора Михаила Калашникова. На строительство уйдет около 6 млрд рублей.

      Городские власти планируют выкупить 400 земельных участков, в том числе на Восточном поселке. На это потребуется порядка 2 млрд рублей. Известно, что проспект Калашникова будет шестиполосным. Кроме того, проект предусматривает пешеходные и велосипедные дорожки.

      Также из-за строительства проспекта Калашникова в Ижевске могут снести часть здания торгового центра «Гвоздь» на улице Удмуртской.

      Ранее муниципальные власти сообщали, что Проект планировки проспекта Калашникова будет готов в августе. 

      12:18, 21 июня, 2017
      142
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#дорожное строительство\n#дорога

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи начали проверку после обращения жительницы Ижевска к Владимиру Путину

      17:18, 15 июня, 2017
      5212

      Контрольный звонок: чиновники и силовики Ижевска приехали в барак, жительница которого позвонила Путину

      4489
      19:50, 15 июня, 2017

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      4046
      13:02, 18 июня, 2017

      Двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные

      3512
      18:26, 18 июня, 2017

      Оперативные мероприятия прошли в редакции газеты «Удмуртская правда» в Ижевске

      3448
      14:48, 14 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      913

      Участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова погибла в Москве

      811
      09:35, 14 июня, 2017

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      705
      13:54, 20 июня, 2017

      Знаменитый актер Алексей Баталов ушел из жизни в Москве

      661
      11:46, 15 июня, 2017

      Путин заочно ответил Порошенко, цитировавшему Лермонтова, строками Шевченко

      626
      15:33, 15 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      816

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      600
      16:49, 17 июня, 2017

      Гей-марш в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

      502
      16:58, 18 июня, 2017

      Американский пенсионер обнаружил в своем гараже картину стоимостью 15 млн долларов

      491
      09:10, 14 июня, 2017

      В Австрии создали супертелевизор за полмиллиона долларов

      479
      18:57, 14 июня, 2017

      Мультимедиа

      DETAIL_PICTURE

      Удмуртия в минуту: возвращение острова и убийство пресс-секретаря

      20 июня, 2017
      DETAIL_PICTURE

      Глава Росавтодора проверил дороги Ижевска

      20 июня, 2017
      DETAIL_PICTURE

      Три человека погибли в смертельном ДТП в Дебесском районе

      20 июня, 2017