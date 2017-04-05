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      «Приходивший» во сне покойник заставил жителя Ижевска признаться в убийстве

      17:25, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      17:25, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      402
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#признание\n#уголовное дело\n#происшествие\n#убийство
      Фото: pixabay.com
      402
      0

      Мужчину начала мучить совесть, и он с повинной пришел в правоохранительные органы.

      Ижевск. Удмуртия. Сны о покойнике и совесть заставили жителя Ижевска признаться в убийстве собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

      Суд установил, что в ноябре 2016 года злоумышленник и погибший выпивали в заброшенном доме по улице Базарная площадь. Затем они поссорились, и осужденный несколько раз ударил ножом потерпевшего в шею и бедро. Мужчина от полученных ранений умер на месте, а преступник скрылся. Затем в течении недели его начала мучить совесть за совершенное преступление, в том числе потерпевший стал «приходить» к нему во сне.

      Не выдержав угрызений совести, он явился в полицию и рассказал о совершенном преступлении, указав местонахождение трупа. Отметим, что на момент обращения в правоохранительные органы, тело мужчины еще не было найдено.

      Ленинский районный суд признал его виновным по части 1 статьи 105 УК России («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку») и назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

      17:25, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      402
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#признание\n#уголовное дело\n#происшествие\n#убийство
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