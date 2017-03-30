Полицию Дебес проверят после скандала с кафе «Шоколад», в котором насиловали подростков

Глава МВД по Удмуртии потребовал дать «принципиальную оценку» работе своих коллег.

Ижевск. Удмуртия. Министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин назначил служебную проверку руководства отделения полиции «Дебесское», после скандала с кафе «Шоколад», где насиловали девушек-подростков. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Назначена служебная проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка деятельности руководства отделения полиции «Дебесское», - сказал собеседник агентства.

Владельца кафе «Шоколад» в Дебесах обвинили в шести изнасилованиях и вымогательстве. Пятеро его жертв были несовершеннолетними.

По данным следствия, летом 2012 года обвиняемый обманул 18-летнюю официантку и отвез на кладбище, где изнасиловал. В декабре 2015 года он познакомился в кафе с двумя 16-летними студентками техникума. Затем он по очереди выводил девушек во внутренний двор заведения и насиловал в кочегарке. В 2015 -2016 году обвиняемый вступил в половую связь с тремя студентками техникума в возрасте от 14 до 15 лет, с которыми также познакомился в кафе «Шоколад». Однако потерпевшие в полицию не обратились.

В сентябре 2016 года злоумышленника задержали по подозрению в вымогательстве 500 тыс. рублей. В ходе расследования уголовного дела в правоохранительные органы поступила информация о ранее совершенных им Дебесах преступлениях в отношении несовершеннолетних девушек.

Следователи выяснили, что в кафе продавали алкоголь несовершеннолетним, в том числе и ночью. По данным регионального управления Следственного комитета России «нарушения, продолжавшиеся в течение длительного времени, не получили должного реагирования со стороны контролирующих органов, не проводилась профилактическая работа органами местного самоуправления и сотрудниками районного отдела полиции».

23 марта 2017 года «Шоколад» опечатали на 30 суток. На следующий день, 24 марта, судебные приставы обнаружили, что пломбы вскрыли. По результатам проверки предпринимателя могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 17.14 КоАП России («Нарушение законодательства об исполнительном производстве»). Приставы повторно закрыли заведение.