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      Жительница Ижевска избивала и лишала еды опекаемую девочку

      17:25, 28 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      17:25, 28 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      153
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие\n#суд.
      Фото: pixabay.com
      153
      0

      За совершенное преступление женщина получила условный срок.

      Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно за истязания 11-летней девочки. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртской Республике.

      Следствие и суд установили, что 39-летняя женщина была опекуном ребенка. При этом она избивала девочку, в том числе скидывала с двухъярусной кровати, била черенком от игрушечной лопаты, лишала еды и сна, а также оставляла на улице в одежде, которая не соответствовала погоде. Свои действия она мотивировала тем, что школьница ее не слушалась.  

      Женщине предъявили обвинения по пункту «г» части 2 статьи 117 УК России («Истязание»), статье 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением»). 

      Осужденная полностью признала свою вину. Ее лишили прав на ребенка, в настоящее время девочку передали под опеку в другую семью.

      17:25, 28 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      153
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие\n#суд.
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