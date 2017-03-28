Жительница Ижевска избивала и лишала еды опекаемую девочку

За совершенное преступление женщина получила условный срок.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно за истязания 11-летней девочки. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртской Республике.

Следствие и суд установили, что 39-летняя женщина была опекуном ребенка. При этом она избивала девочку, в том числе скидывала с двухъярусной кровати, била черенком от игрушечной лопаты, лишала еды и сна, а также оставляла на улице в одежде, которая не соответствовала погоде. Свои действия она мотивировала тем, что школьница ее не слушалась.

Женщине предъявили обвинения по пункту «г» части 2 статьи 117 УК России («Истязание»), статье 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением»).

Осужденная полностью признала свою вину. Ее лишили прав на ребенка, в настоящее время девочку передали под опеку в другую семью.