Женщина договаривалась с ними на одни условия, а в отелях бронировала совсем другие номера.

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный районный суд Ижевска признал виновной в мошенничестве турагента. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, женщина договаривалась с клиентами на одни условия, а предоставляла другие.

17 апреля 2017 года она заключила договор, где обязалась подобрать путевки в отель с проживанием в двухместном номере и «все включено». После согласования отеля потерпевшие оплатили турпутевки.

На деле оказалось, что мошенница забронировала клиентам однокомнатные номера с двухразовым питанием. Стоимость их была намного ниже оплаченных. Разницу между турами в 190 тыс. рублей она потратила.

Уголовное дело в отношение женщины возбудили по части 2 статьи 159 УК России («Мошенничество»).

Суд назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ и обязал вернуть похищенные 190 тыс. рублей.