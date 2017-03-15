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Новости Удмуртии

Туристам из Ижевска вместо «все включено» продали одноместный номер

11:16, 15 марта, 2017
Яна Шамаева
11:16, 15 марта, 2017
Яна Шамаева
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#отдых\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#происшествие
Фото: pixabay.com
148
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Женщина договаривалась с ними на одни условия, а в отелях бронировала совсем другие номера.

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный районный суд Ижевска признал виновной в мошенничестве турагента. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, женщина договаривалась с клиентами на одни условия, а предоставляла другие.

17 апреля 2017 года она заключила договор, где обязалась подобрать путевки в отель с проживанием в двухместном номере и «все включено». После согласования отеля потерпевшие оплатили турпутевки.

На деле оказалось, что мошенница забронировала клиентам однокомнатные номера с двухразовым питанием. Стоимость их была намного ниже оплаченных. Разницу между турами в 190 тыс. рублей она потратила.

Уголовное дело в отношение женщины возбудили по части 2 статьи 159 УК России («Мошенничество»).

Суд назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ и обязал вернуть похищенные 190 тыс. рублей.

11:16, 15 марта, 2017
Яна Шамаева
148
0
#отдых\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#происшествие

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