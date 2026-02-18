Закрыть
Диетолог раскрыл секрет полезных блинов к Масленице

09:00, 18 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Диетолог раскрыл секрет полезных блинов к Масленице
Источник фото: ИА «Сусанин»
В преддверии Масленичной недели врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков поделился рекомендациями по приготовлению блинов, которые не навредят здоровью и подойдут даже людям с пищевыми ограничениями. 

В интервью aif.ru 15 февраля специалист отметил, что универсального рецепта не существует — состав идеального теста зависит от индивидуальных особенностей организма.

По словам эксперта, главное правило полезных блинов — адаптация рецепта под потребности человека. Тем, кто страдает аллергией или непереносимостью определенных продуктов, доктор Поляков советует заменить традиционные ингредиенты на более безопасные аналоги. 

Пшеничную муку лучше заменить безглютеновой (с добавлением ксантановой камеди для эластичности), а коровье молоко — безлактозным. Для жарки диетолог рекомендует использовать топленое масло гхи, а в качестве подсластителя — стевию вместо сахара. Кроме того, куриные яйца в тесте можно заменить перепелиными, которые значительно реже провоцируют аллергические реакции.

