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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Врачи Ижевска вывели из комы пациента с тяжелой формой гриппозной пневмонии

14:43, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Врачи Ижевска вывели из комы пациента с тяжелой формой гриппозной пневмонии
14:43, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кома\n#пациент\n#1 РКБ
Источник фото: vk.com/1rkbur
177
0

Выяснилось, что причиной серьёзного заболевания стал вирус гриппа.

Ижевск. Удмуртия. Врачи 1 РКБ Ижевска помогли мужчине с тяжелой формой гриппозной пневмонии выйти из комы. Об этом сообщается в группе Первой республиканской клинической больницы в соцсети «ВКонтакте». 

Ранее в отделение реанимации 1 РКБ поступил мужчина с тяжелой формой гриппозной пневмонии, у него было обширное поражение лёгких. Пациента в критическом состоянии экстренно доставили из районной больницы. Мужчина был в коме. 

Анализы показали, что серьёзное заболевание развилось из-за вируса гриппа. Сопутствующие хронические заболевания мужчины осложнили ситуацию. 

В кратчайшие сроки врачи подобрали подходящую медикаментозную терапию, и состояние больного удалось стабилизировать. Также пациент вышел из комы, но сейчас продолжает находиться в реанимации. 

Жителям Удмуртии напоминают, что для избежания подобных случаев нужно регулярно проверять своё здоровье. Особенно это важно делать людям с хроническими заболеваниями. 

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14:43, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кома\n#пациент\n#1 РКБ