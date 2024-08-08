Более 230 детей спасли с начала года специалисты Реанимационного центра РДКБ Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Более 230 детей спасли с начала года специалисты Реанимационного центра Республиканской детской клинической больницы Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, за первые семь месяцев 2024 года специалисты РКЦ РДКБ УР 258 раз приходили на помощь маленьким пациентам и коллегам из районных и городских больниц.

«В этом году из всех консультаций 233 завершились госпитализацией маленьких пациентов в РДКБ и 1-ю РКБ. 98 из этих пациентов — новорождённые, которым на момент оказания помощи было несколько часов. Обычно мы выезжаем на реанимобилях, но нередко эвакуация происходит с участием службы санитарной авиации. Благодаря им, у нас есть возможность в максимально короткие сроки оказать помощь детям в крайне тяжелых ситуациях», — говорит руководитель РКЦ Андрей Максимов.

Отметим, что в конце 2022 года реанимационная служба РДКБ была переоснащена новыми реанимобилями, которые снабжены всем необходимым оборудованием для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи даже самым маленьким пациентам. Чаще всего помощь врачей РДКБ требуется при тяжёлых заболеваниях дыхательной системы и различных травмах (переломы и ушибы внутренних органов, обширные ожоги). А семерых детей под наблюдением врачей РДКБ были транспортированы в федеральные клиники.