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Более 230 детей спасли с начала года специалисты Реанимационного центра РДКБ Удмуртии

16:50, 08 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 230 детей спасли с начала года специалисты Реанимационного центра РДКБ Удмуртии
16:50, 08 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
13
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#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#реанимация\n#дети
Фото: пресс-служба Минздрава УР
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Почти сотня из них — новорождённые.

Ижевск. Удмуртия. Более 230 детей спасли с начала года специалисты Реанимационного центра Республиканской детской клинической больницы Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, за первые семь месяцев 2024 года специалисты РКЦ РДКБ УР 258 раз приходили на помощь маленьким пациентам и коллегам из районных и городских больниц.

«В этом году из всех консультаций 233 завершились госпитализацией маленьких пациентов в РДКБ и 1-ю РКБ. 98 из этих пациентов — новорождённые, которым на момент оказания помощи было несколько часов. Обычно мы выезжаем на реанимобилях, но нередко эвакуация происходит с участием службы санитарной авиации. Благодаря им, у нас есть возможность в максимально короткие сроки оказать помощь детям в крайне тяжелых ситуациях», — говорит руководитель РКЦ Андрей Максимов.

Отметим, что в конце 2022 года реанимационная служба РДКБ была переоснащена новыми реанимобилями, которые снабжены всем необходимым оборудованием для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи даже самым маленьким пациентам. Чаще всего помощь врачей РДКБ требуется при тяжёлых заболеваниях дыхательной системы и различных травмах (переломы и ушибы внутренних органов, обширные ожоги). А семерых детей под наблюдением врачей РДКБ были транспортированы в федеральные клиники.

16:50, 08 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
13
0
#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#реанимация\n#дети