Глазов. Удмуртия. В Глазове завершается создание детского культурно-просветительского центра «ИДНАКАРчик». Об этом в своём ТГ-канале рассказала зампредседателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина.

Напомним, что центр оборудуют на базе музейно-выставочного комплекса «Идна». Там юные жители Глазова будут узнавать о жизни предков современных удмуртов. Дети познакомятся с кузнечным, гончарным, ювелирным, торговым и охотничьим делом.

Ремонт помещений уже завершён, в настоящий момент центр дополняют мебелью и оборудованием. Например, закуплена интерактивная песочница, сухой бассейн, дидактические настенные панели, ноутбуки, телевизор, мультстудия, оборудование для печати детских творческих работ на футболках и другое. Вскоре ожидается поступление экосольвентного принтера, на котором ребята будут печатать баннеры и афиши мероприятий.