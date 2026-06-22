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В детском центре «ИДНАКАРчик» в Глазове дети будут узнавать о жизни предков удмуртов

11:10, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В детском центре «ИДНАКАРчик» в Глазове дети будут узнавать о жизни предков удмуртов
11:10, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#дети\n#обучение\n#ремонт
Источник фото: Наталья Тойкина
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Ребятам будут рассказывать о кузнецах, торговцах, воинах и охотниках.

Глазов. Удмуртия. В Глазове завершается создание детского культурно-просветительского центра «ИДНАКАРчик». Об этом в своём ТГ-канале рассказала зампредседателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина.

Напомним, что центр оборудуют на базе музейно-выставочного комплекса «Идна». Там юные жители Глазова будут узнавать о жизни предков современных удмуртов. Дети познакомятся с кузнечным, гончарным, ювелирным, торговым и охотничьим делом.

Ремонт помещений уже завершён, в настоящий момент центр дополняют мебелью и оборудованием. Например, закуплена интерактивная песочница, сухой бассейн, дидактические настенные панели, ноутбуки, телевизор, мультстудия, оборудование для печати детских творческих работ на футболках и другое. Вскоре ожидается поступление экосольвентного принтера, на котором ребята будут печатать баннеры и афиши мероприятий. 

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11:10, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
90
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#дети\n#обучение\n#ремонт