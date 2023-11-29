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Одиннадцать мобильных пунктов тестирования на ВИЧ-инфекцию заработают в Удмуртии 30 ноября

16:40, 29 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Одиннадцать мобильных пунктов тестирования на ВИЧ-инфекцию заработают в Удмуртии 30 ноября
16:40, 29 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
96
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ВИЧ\n#врачи
Фото: elements.envato.com (elements.envato.com)
96
0

Прием проводится анонимно.

Ижевск. Удмуртия. В последний день осени в городах и районах Удмуртии развернут 11 мобильных пунктов тестирования на ВИЧ-инфекцию. Об этом в своем телеграм-канале рассказала вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Жители региона смогут бесплатно и анонимно сдать кровь и пройти обследование в любом пункте. В Ижевске они откроются в торговых центрах «Петровский» и «Матрица», в Воткинске — в ТЦ «Айсберг», Глазове — в ТЦ «Пассаж», Можге — в ТЦ «Рояль», Сарапуле — в ТЦ «XXL». 

В Камбарке мобильный пункт остановится на Центральной площади, в Балезино врачи станут принимать людей в Молодежном спортивном комплексе на улице Советской, 9. В Игре тестирование можно будет пройти в торговом центре «Игринская ярмарка», в Уве — в ТЦ «Престиж», а в селе Яр —  в культурно-досуговом центре «Юбилейный».

Напомним, что в Удмуртии отмечается снижение количества вновь выявленных случаев ВИЧ.

16:40, 29 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ВИЧ\n#врачи