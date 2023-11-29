Одиннадцать мобильных пунктов тестирования на ВИЧ-инфекцию заработают в Удмуртии 30 ноября

Ижевск. Удмуртия. В последний день осени в городах и районах Удмуртии развернут 11 мобильных пунктов тестирования на ВИЧ-инфекцию. Об этом в своем телеграм-канале рассказала вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Жители региона смогут бесплатно и анонимно сдать кровь и пройти обследование в любом пункте. В Ижевске они откроются в торговых центрах «Петровский» и «Матрица», в Воткинске — в ТЦ «Айсберг», Глазове — в ТЦ «Пассаж», Можге — в ТЦ «Рояль», Сарапуле — в ТЦ «XXL».

В Камбарке мобильный пункт остановится на Центральной площади, в Балезино врачи станут принимать людей в Молодежном спортивном комплексе на улице Советской, 9. В Игре тестирование можно будет пройти в торговом центре «Игринская ярмарка», в Уве — в ТЦ «Престиж», а в селе Яр — в культурно-досуговом центре «Юбилейный».

Напомним, что в Удмуртии отмечается снижение количества вновь выявленных случаев ВИЧ.