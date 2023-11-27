В Удмуртии снижается число вновь выявленных случаев ВИЧ

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отмечается снижение количества вновь выявленных случаев ВИЧ. Показатели за январь-ноябрь на 6,1% ниже аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В республике на 1 ноября выявлено 13 180 больных ВИЧ-инфекцией. С января по ноябрь 2023 года было выявлено 555 случаев. Поражённость населения составляет 506,9 на 100 000 человек. Данный показатель на 19% ниже, чем в целом по России, и на 42% ниже среднего среди регионов ПФО.

Большая часть вновь выявленных пациентов — 81% — получили заболевание половым путём. 13,9% заразились в ходе приёма наркотиков. В последние годы среди вновь заболевших преобладают граждане старше 35 лет. В 2023 году таких пациентов было 72,2%.

В Ижевске будут развёрнуты мобильные пункты тестирования на ВИЧ-инфекцию. Работать они будут 30 ноября с 15:00 до 21:00 в торговых центрах «Петровский» (улица Петрова, 29) и «Матрица» (улица Баранова, 87).