Врачи оборудовали вагон для перевозки из Удмуртии ребёнка с болезненной опухолью позвоночника

Ижевск. Удмуртия. Врачи Удмуртии оборудовали вагон поезда для перевозки маленького пациента, страдающего сильными болями. Как сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук в своём ТГ-канале, в марте у 10-летнего ребёнка обнаружили опухоль позвоночника.

Юного пациента нужно было срочно транспортировать в федеральный центр в Санкт-Петербург. Но сделать это оказалось непросто. Ребёнок не мог сидеть и страдал сильными болями, с которыми не могли справиться самые мощные препараты.

Специалисты Центра анестезиологии и реанимации РДКБ нашли способ, как облегчить страдания мальчика в пути: для перевозки выбрали поезд, в вагоне создали все необходимые условия, установили аппаратуру для мониторинга состояния пациента, а для купирования болей использовали эпидуральную блокаду. Такую перевозку наши врачи организовали впервые.

Непосредственно в пути за мальчиком наблюдали и оказывали помощь анестезиолог-реаниматолог Гульнур Габсалихова и медсестра Алёна Краснопёрова. Сейчас ребёнок находится в федеральном центре, ему предстоит серьёзный курс лечения.