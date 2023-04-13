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Врачи оборудовали вагон для перевозки из Удмуртии ребёнка с болезненной опухолью позвоночника

15:20, 13 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Врачи оборудовали вагон для перевозки из Удмуртии ребёнка с болезненной опухолью позвоночника
15:20, 13 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Эльвира Пинчук\n#дети\n#врачи
Фото: ИА «Сусанин»
25
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Сейчас 10-летний пациент находится в федеральном центре в Санкт-Петербурге.

Ижевск. Удмуртия. Врачи Удмуртии оборудовали вагон поезда для перевозки маленького пациента, страдающего сильными болями. Как сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук в своём ТГ-канале, в марте у 10-летнего ребёнка обнаружили опухоль позвоночника.

Юного пациента нужно было срочно транспортировать в федеральный центр в Санкт-Петербург. Но сделать это оказалось непросто. Ребёнок не мог сидеть и страдал сильными болями, с которыми не могли справиться самые мощные препараты.

Специалисты Центра анестезиологии и реанимации РДКБ нашли способ, как облегчить страдания мальчика в пути: для перевозки выбрали поезд, в вагоне создали все необходимые условия, установили аппаратуру для мониторинга состояния пациента, а для купирования болей использовали эпидуральную блокаду. Такую перевозку наши врачи организовали впервые.

Непосредственно в пути за мальчиком наблюдали и оказывали помощь анестезиолог-реаниматолог Гульнур Габсалихова и медсестра Алёна Краснопёрова. Сейчас ребёнок находится в федеральном центре, ему предстоит серьёзный курс лечения.

15:20, 13 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Эльвира Пинчук\n#дети\n#врачи