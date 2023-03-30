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Первые два случая присасывания клещей зарегистрировали в Удмуртии

16:46, 30 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Первые два случая присасывания клещей зарегистрировали в Удмуртии
16:46, 30 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
135
0
#Удмуртия\n#клещи\n#Малая Пурга\n#исследования\n#вакцинация
Фото: unsplash.com (Erik Karits)
135
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Взрослый и ребенок оказались не привиты против клещевого энцефалита.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали первые 2 случая присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Клещи присосались ко взрослому и ребенку, живущим в разных деревнях Малопургинского района. В обоих случаях это произошло на придомовой территории. 

Одного кровососа исследовали на наличие возбудителя клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Анализ показал отрицательный результат.

Отмечается, что оба пострадавших не прививались против клещевого вирусного энцефалита. В результате ребенку провели иммуноглобулинопрофилактику, а взрослому — антибиотикопрофилактику.

По данным на 30 марта, в Удмуртии привито 38 782 человека, из которых 30 053 — дети. В настоящий момент вакцина есть во всех медучреждениях Удмуртии.

Жителям региона напоминают, что после укуса клеща следует в течение 2-3 недель измерять температуру. Если температура тела повысится, начнет болеть голова, появится недомогание и покраснение до 5 см в месте укуса, то нужно обратиться к участковому врачу, невропатологу или вызвать скорую помощь.

Напомним, что в 2022 году первый случай присасывания клеща зарегистрировали 12 апреля. 

16:46, 30 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
135
0
#Удмуртия\n#клещи\n#Малая Пурга\n#исследования\n#вакцинация