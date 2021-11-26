В Удмуртии не исключили введение новых ограничений из-за коронавируса

Ситуация будет зависеть и от темпов вакцинации.

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 26 ноября, в телеграм-каналах появилась информация о возможных новых ограничениях, которые могут ввести в Удмуртии из-за заболеваемости коронавирусом. Также в соцсетях пользователи написали о локдауне из-за снижения темпов вакцинации.

Ситуацию «Сусанину» прокомментировал руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов. Он напомнил, что для формирования коллективного иммунитета привиться от ковида должны не менее 80% жителей республики.

«Сегодня прививку поставили порядка 65%. Причем, если в начале ноября у нас в сутки вакцинировались в среднем 8-9 тысяч человек, то на этой неделе показатели упали до 2-3 тысяч. Мы все понимаем, что впереди новогодние праздники, и очень бы хотелось, чтобы их не омрачил рост заболеваемости. Поэтому если темпы вакцинации не восстановятся, то введение ограничений очень вероятно», — сообщил «Сусанину» Сергей Смирнов.

Напомним, по данным регионального оперштаба, в Удмуртии вакцинировались 625 163 человека. Почти 110 тыс. жителей поставили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Как ранее сообщила зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, общий запас вакцины в регионе — более 188 тыс. доз.