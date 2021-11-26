Ещё 303 человека заразились коронавирусом в Удмуртии

17 человек умерло за сутки.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 303 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил оперштаб республики.

В числе заболевших: 40 детей и 42 человека старше 65 лет. Также за отчётные сутки в республике выписали после выздоровления 264 человека. 17 заболевших умерло. Женщинам было 42, 50, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 92, 95 лет. Мужчинам было 66, 68, 69, 70, 82, 85 лет.

Таким образом, всего на 26 ноября в Удмуртии зарегистрировано 73 935 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19. 62 334 человека выздоровели, 3 206 человек скончалось.

Вакцинировалось в республике от ковида 625 163 человека.