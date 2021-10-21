Глава Глазова рассказал о ситуации в ковид-центре города

Пациентов размещают в коридоре.

Глазов. Удмуртия. В Глазове больных коронавирусом размещают в коридоре ковид-центра. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Глазова Сергей Коновалов.

Коечный фонд в ковид-центре города рассчитан на 160 мест, однако по факту там лежат 176 пациентов. 32 человека находятся в тяжелом состоянии.

«Планово должно быть 160, по факту размещаем 176. Было ещё больше. Люди лежат в коридоре, причём понимают и принимают это, иначе вариант один — оставаться дома, в Ижевске тоже свободных коек мало. Болезнь нарастает», — отметил в комментариях Сергей Коновалов.

Как добавили в Глазовской межрайонной больнице, на данный момент учреждение прорабатывает, какие резервные помещения можно использовать для разворачивания коек в случае необходимости.

Напомним, из-за эпидемиологической ситуации дни с 30 октября по 7 ноября в Удмуртии объявлены нерабочими.