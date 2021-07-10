В Удмуртии за сутки коронавирус подтвердился еще у 137 человек

Две пожилые пациентки скончались.

Ижевск. Удмуртия. Положительные тесты на коронавирус получили еще 137 жителей Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети "ВКонтакте".

Так, в Ижевске о заражении узнали 56 человек, в Можге и Воткинске - по 13, в Глазове - 10 человек. Также ковид подтвердился у 10 жителей Игринского района, 10 жителей Балезинского района, 10 жителей Кезского райогна, 6 жителей Сарапула, 3 жителей Киясовского района, 2 жителей Алнашского района, 2 жителей Якшур-Бодьинского района, 2 жителей Завьяловского района. В числе новых заболевших 24 ребенка до 14 лет.

41 пациента выписали. За прошедшие сутки скончались две женщины с ковидом - 77 и 82 лет.

Прививки поставили более 217 тыс. человек.

Напомним, по вопросам профилактики и лечения коронавируса можно звонить по номеру: 8-800-100-24-47.