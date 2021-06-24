Вакцинация в Удмуртии пока остается добровольной

Чтобы поставить прививку в республике организовали все условия.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пока не будут вводить обязательную вакцинацию. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире ГТРК "Удмуртия".

“Для меня странно, когда нужны какие-то нормативные акты, обязывающие человека защищать свое здоровье”, - сказал глава.

На сегодняшний день он поставил задачу привить порядка 700 тыс. совершеннолетних, проживающих на территории Удмуртии. Пока от заданной цифры вакцинацию прошло 23%, это чуть больше 160 тыс. граждан.

В республике предоставлены все условия для вакцинации людей: работают 108 точек, 30 выездных пунктов и 6 круглосуточных мест, где любой желающий может поставить прививку.