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Вакцинация в Удмуртии пока остается добровольной

19:29, 24 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Вакцинация в Удмуртии пока остается добровольной
19:29, 24 июня, 2021
Екатерина Сентемова
584
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#вакцинация\n#Александр Бречалов
Фото: pixabay.com
584
0

Чтобы поставить прививку в республике организовали все условия.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пока не будут вводить обязательную вакцинацию. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире ГТРК "Удмуртия". 

“Для меня странно, когда нужны  какие-то нормативные акты, обязывающие человека защищать свое здоровье”, - сказал глава. 

На сегодняшний день он поставил задачу привить порядка 700 тыс. совершеннолетних, проживающих на территории Удмуртии. Пока от заданной цифры вакцинацию прошло 23%, это чуть больше 160 тыс. граждан. 

В республике предоставлены все условия для вакцинации людей: работают 108 точек, 30 выездных пунктов и 6 круглосуточных мест, где любой желающий может поставить прививку.

19:29, 24 июня, 2021
Екатерина Сентемова
584
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#вакцинация\n#Александр Бречалов