Упавшего с высоты пациента вертолетом отправили из Ижевска в Нижний Новгород

Вертолет преодолел расстояние за 3,5 часа.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вертолет санавиации транспортировал пациента из Ижевска в Нижний Новгород для лечения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Молодой человек получил тяжелую сочетанную травму при падении с высоты и более месяца лечился в нейрохирургическом отделении ГКБ № 7 и травматологическом отделении 1 РКБ. Было проведено 3 сложные операции остеосинтеза и для дальнейшего лечения нужно было направить его в Приволжский медицинский центр.

21 мая вертолет за 3,5 часа доставил мужчину в медицинское учреждение в Нижнем Новгороде.

Напомним, что санавиация в Удмуртии работает почти 2 года. Республика получила 2,1 млрд рублей на строительство 20 вертолетных площадок. Первого пациента эвакуировали на вертолете уже в июле 2019 года.