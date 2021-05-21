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Упавшего с высоты пациента вертолетом отправили из Ижевска в Нижний Новгород

13:50, 21 мая, 2021
Екатерина Сентемова
Упавшего с высоты пациента вертолетом отправили из Ижевска в Нижний Новгород
13:50, 21 мая, 2021
Екатерина Сентемова
414
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вертолет\n#медицина\n#Нижний Новгород\n#пациент
Фото: Пресс-служба Минздрава Удмуртии
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0

Вертолет преодолел расстояние за 3,5 часа.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вертолет санавиации транспортировал пациента из Ижевска в Нижний Новгород для лечения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Молодой человек получил тяжелую сочетанную травму при падении с высоты и более месяца лечился в нейрохирургическом отделении ГКБ № 7 и травматологическом отделении 1 РКБ. Было проведено 3 сложные операции остеосинтеза и для дальнейшего лечения нужно было направить его в Приволжский медицинский центр.

21 мая вертолет за 3,5 часа доставил мужчину в медицинское учреждение в Нижнем Новгороде.

Напомним, что санавиация в Удмуртии работает почти 2 года. Республика получила 2,1 млрд рублей на строительство 20 вертолетных площадок. Первого пациента эвакуировали на вертолете уже в июле 2019 года.

13:50, 21 мая, 2021
Екатерина Сентемова
414
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вертолет\n#медицина\n#Нижний Новгород\n#пациент